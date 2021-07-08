Российские Су-24 выполнили плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря

Российские бомбардировщики Су-24 выполнили плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря Фото: Алексей БУЛАТОВ

Два российских бомбардировщика Су-24 провели плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря. При этом они не нарушили границы других стран, отметили в Министерстве обороны РФ.

- 8 июля 2021 года два самолета Су-24 морской авиации Балтийского флота выполняли плановый учебно-тренировочный полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Балтийского моря, — рассказали в ведомстве.

В Минобороны подчеркнули, что во время полета соблюдались международные правила использования воздушного пространства. Бомбардировщики не нарушили границы других стран.

Ранее во время выступления президента Литвы Гитанаса Науседа и премьера Испании Педро Санчеса на пресс-конференции на базе НАТО в литовском городе Шяуляй, зазвучала сирена. Речь политиков пришлось прервать из-за тревоги, чтобы освободить взлетную площадку в городе Шяуляе. По сообщению СМИ, выступление политиков прервали из-за срочного вылета двух натовских самолетов на перехват якобы российского воздушного судна.