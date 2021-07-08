Партия «Новые люди» предложила выбрать главного тренера футбольной сборной России открытым голосованием

Сегодня Российский футбольный союз расторг контракт с главным тренером сборной России по футболу Станиславом Черчесовым. Пока РФС начинает поиск нового наставника для наших футболистов, политическая партия «Новые люди» предложила провести открытый конкурс на соискание вакантной должности главного тренера. Об этом сообщил на своей странице в Instagram кандидат в депутаты Госдумы от партии «Новые люди», адвокат и правозащитник из Краснодара Виталий Кацко. Оценивать претендентов необходимо не только по их видению работы с главной национальной командой, но и по представленной ими комплексной программе развития отечественного футбола, считают в партии. «Провальные итоги Евро-2020 прямо говорят о том, что российскому футболу нужны реформы, – сообщил в соцсети кандидат. – Главная команда страны – это вершина айсберга. Если мы не можем найти в 150-миллионной стране 25 конкурентоспособных на европейском уровне игроков, бессмысленно рассуждать о принципах комплектования сборной. Надо начинать с фундамента». В качестве примера «Новые люди» приводят опыт Дании, разгромившей сборную России. Главный тренер датчан Каспер Юлман – автор реформы детского футбола. Её проведение – основа достижений главной команды Дании. В партии считают, что российскому футболу нужны такие же системные изменения, которые надо начинать с развития детского и массового спорта. «Мы должны выбирать не просто человека, каким бы уважаемым и успешным он ни был, а программу. Это касается не только футбола. Став депутатами Государственной Думы, «Новые люди» и при согласовании нового кабинета министров будут обращать внимание прежде всего не на персоналии, а на содержательную часть их программы действий», – сообщил Виталий Кацко.