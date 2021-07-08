Космический мусор пролетел вблизи МКС Фото: пресс-служба Роскосмоса

Объект космического мусора пролетел рядом с Международной космической станцией в четверг, 8 июля, около 16:15 по московскому времени.

Космический мусор прошел от станции на расстоянии 1,8 километра. Поскольку вероятность столкновения с МКС была нулевой, необходимости в проведении маневра уклонения не было, сказано в Twitter Роскосмоса.

Как писал сайт kp.ru, неустановленный космический объект приближается к МКС и максимально сблизится со станцией в четверг, 8 июля. По информации американской стороны, сближение станции с космическим объектом «UNKNOWN» должно было произойти примерно в 16:16, а минимальное расстояние, на которое мог приблизиться объект – 4,8 километра.

Напомним, Роскосмос намерен построить очередную станцию обнаружения космического мусора. Объект появится в ЮАР и будет способен обнаруживать космические аппараты и объекты космического мусора на низких, средних и высоких околоземных орбитах.