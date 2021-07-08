Минздрав РФ готов обсудить с ЕС сотрудничество по сертификатам о вакцинации от коронавируса

Российский Минздрав готов обсудить с Евросоюзом сотрудничество по сертификатам о вакцинации от COVID-19 Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Министерство здравоохранения России получило письмо Евросоюза с предложением о взаимном признании электронных сертификатов вакцинации от коронавирусной инфекции. Как рассказал помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов, в ведомстве готовы обсуждать предложение.

- Мы получили письмо. Готовы встречаться и обсуждать, — сказал Кузнецов в разговоре с журналистами.

Напомним, ранее посол Евросоюза в Москве Маркус Эдерер заявил, что ЕС предложил России взаимно признать коронавирусные сертификаты. Он рассказал, что в ЕС с 1 июля действует система ковидных сертификатов, которые выдаются привитым, переболевшим или сдавшим отрицательный тест. Также законодательство позволяет Еврокомиссии признавать эквивалентность документов из других стран.Он также сообщил, что россияне продолжили лидировать по количеству поданным и одобренных заявок на шенгенскую визу, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции.