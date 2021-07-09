Состояние здоровья певицы МакSим: свежие новости на 9 июля 2021 года

Певица МакSим
Фото: Борис КУДРЯВОВ
Марина Абросимова, известная фанатам как певица МакSим, больше трех недель находится под наблюдением врачей из-за проблем со здоровьем. Медики спасают артистку от двусторонней полисегментарной пневмонии тяжелой степени. Мы собрали свежие новости о состоянии здоровья певицы МакSим на 9 июля 2021 года.
Напомним, Марина Абросимова была госпитализирована спустя несколько дней после концерта в Казани. Уже на мероприятии певица почувствовала себя плохо, но решила не огорчать фанатов и доработала программу. Позже врачи скажут, что это было ошибкой. С таких диагнозом петь нельзя.
Чтобы спасти МакSим врачи ввели ее в медикаментозную кому. По словам представителей певицы, вывод из комы пока не возможен - на это нет показаний.
- Организм живет и сопротивляется. Надежды, хоть и трепетные, но есть, - сказал игумен Лука (Степанов), духовник артистки, бывавший у нее в палате.
Последнее обследование показало, что Абросимова пока не идет на поправку. Врачи обнаружили небольшое количество новых образований с признаками ухудшения.
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