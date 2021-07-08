Осужденный за убийство экс-майор милиции отсудил у России в ЕСПЧ шесть тысяч евро

Бывший майор милиции отсудил у России в ЕСПЧ шесть тысяч евро Фото: Михаил ФРОЛОВ

Бывший майор милиции города Москва Денис Евсюков, осужденный пожизненно за убийство двух человек в 2009 году, отсудил у России шесть тысяч евро. Поводом для иска стало то, что он отбывает срок слишком далеко от своего дома.

При этом защита потерпевших потребовала перечислить средства в их пользу, так как экс-майор до сих пор не выплатил компенсацию в пользу раненных.

Как пишет РИА Новости, истцами дела выступили сам экс-майор и его родители. Они пожаловались на то, что Евсюков отбывает срок в колонию особого режима №18 на Ямале, тогда как родители преступника находятся в Москве. В карточке дела указано, что с учетом транспортной ситуации путь из столицы России до колонии составляет свыше 3,3 тысяч километров.

Напомним, Мосгорсуд 19 февраля 2010 года приговорил Евсюкова к пожизненному заключению за то, что он в ночь на 27 апреля 2009 года из хулиганских побуждений устроил стрельбу в одном из московских магазинов. Тогда погибли два человека, потерпевшими были признаны более двух десятков человек. В июне минувшего года Верховный суд РФ признал приговор законным.