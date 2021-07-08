В Болгарии заявили о подготовке НАТО к войне с Россией

Болгарский генерал заявили о подготовке НАТО к войне с Россией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Болгарский генерал Валентин Цанков предупредил о риске военного конфликта Североатлантического альянса с Россией. Он сравнил ситуацию в Черном море с тем, что происходило на границе СССР и Германии перед Великой отечественной войной.

В интервью порталу Dir эксперт заметил, что Черное море стало местом прямых контактов вооруженных сил НАТО и России. Также Цанков отметил масштаб учений Sea Breeze, которые проходят рядом с Крымом. Москве не нравятся учения, так как она пытается защитить свои границы, добавил он.

Не признавая возращение Крыма в состав России, Вашингтон пытается оказать давление на Россию, считает Цанков.

- Отсюда и обострение отношений, эскалация напряженности и постоянная готовность нажать на курок. Человечество, обычный человек, вероятно, не осознает, насколько велик риск развязывания войны, — сказал генерал.

По его словам, сейчас ситуация похожа на ту, что была на границе СССР и Германии в 1939-1941 годах.

Ранее украинский генерал "выразил твердую уверенность, что президент России Владимир Путин хочет атаковать территорию Украины, но не станет этого делать, по крайней мере, в ближайший месяц". Вероятным месяцем атаки генерал называл начало осени, так как в это время будут проходить российско-белорусские военные учения “Запад-2021” в Беларуси.