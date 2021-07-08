Россия направила в Средиземное море ракетный корабль "Ингушетия"

РФ направила в Средиземное море ракетный корабль "Ингушетия". Фото: Минобороны России

Россия направила малый ракетный корабль "Ингушетия" в Средиземное море. Об этом сообщило российское министерство обороны.

- Малый ракетный корабль "Ингушетия" Черноморского флота начал прохождение проливов Босфор и Дарданеллы в направлении Средиземного моря. Экипаж малого ракетного корабля совершает плановый переход из Чёрного моря в дальнюю морскую зону, — говорится в сообщении ведомства.

Сообщается, что в Средиземном море судно войдёт в состав сил постоянного соединения ВМФ. В дальней морской зоне "Ингушетия" сменит экипаж "Орехово Зуево", который выполняет особые задачи с февраля текущего года.

Напомним, ранее Черноморский флот приступил к отслеживанию действий быстроходного военно-транспортного судна "Юма" ВМС США, зашедшего в акваторию Черного моря 8 июля 2021 года.