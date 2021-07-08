Курс доллара упал ниже 75 рублей Фото: REUTERS

Курсы доллара и евро растеряли часть роста первой половины дня. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Так доллара США составил 74,73 рубля в 19:00 по московскому времени. Это на 0,02 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро же стоил 88,49 рубля, подорожав на 40,75 копейки.

Как пишет "Интерфакс", небольшое падение курсов доллара и евро произошло благодаря улучшению ситуации на рынке нефти.

Напомним, днем 8 июля курс евро в ходе валютных торгов на Московской бирже ускорил рост до 1,25 процента и составил 89,185 рубля. В последний раз курс евро поднимался до 89 рублей 3 июня 2021 года. 29 июня он уже поднимался до 89 рублей, но на непродолжительное время. К 15:17 по московскому времени евро замедлил рост и находился на отметке 89,02 рубля (+1,06 процента).