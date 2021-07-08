ООН: четверо убийц президента Гаити ликвидированы

В ООН сообщили, что четверо убийц президента Гаити ликвидированы Фото: REUTERS

Специальный представитель генерального секретаря ООН по Гаити Хелен Ла Лайм сообщила, что четверо участников нападения на президента Гаити Жовенеля Моиза, ликвидированы. Еще шестеро были задержаны.

- Четыре члена группы, которые напали на резиденцию президента, были ликвидированы полицией, еще шесть находятся под стражей. Мне также известно, что есть группа возможных преступников, которая укрылась в двух зданиях, они окружены полицией, — сообщила она по итогам встречи Совбеза ООН.

ООН также не может подтвердить информацию, что во время нападения преступники были одеты в форму Управления по борьбе с наркотиками США, отметила она.

Напомним, Жовенель Моиз был застрелен неизвестными в своей резиденции в среду, 7 июля. Премьер страны Клод Жозеф рассказал, что на президентскую резиденцию в Порт-о-Пренсе напали люди, которые говорили на испанском языке. В результате нападения пострадала и жена президента Мартин Моиз. Ранее сообщалось, что она скончалась от полученных ранений, однако потом эти сообщения опровергли, женщина находится в критическом состоянии.