Попова: необходимости в локдауне и более жестких мерах сейчас нет

Анна Попова заявила, что необходимости в локдауне и более жестких мерах сейчас нет Фото: Михаил ФРОЛОВ

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что сейчас нет необходимости в более жестких ограничительных мерах и локдауне из-за коронавирусной инфекции.

Она привела в пример алгоритм действий столичных властей, где наблюдался рост заболеваемости, но после предпринятых мер ситуация определенным образом стабилизировалась.

- Следовательно, меры ограничительные плюс интенсивная вакцинация работают. Поэтому сегодня каких-то угроз и рисков, которые говорили бы о том, что нам нужно вводить локдаун или какие-то более жесткие меры ограничений, сегодня такой необходимости нет, — сказала Попова в эфире телеканала "Россия-1".

Напомним, в России 8 июля 2021 было выявлено 24 818 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Новые случаи заражения зафиксированы во всех регионах России, у 11,9% заболевших коронавирус протекал бессимптомно. Также было выявлено 734 летальных исхода. В связи с выздоровлением выписаны 21 336 человек.