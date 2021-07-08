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Спорт8 июля 2021 21:06

Михаил Боярский назвал увольнение Черчесова правильным решением

Артист считает, что сейчас в России нет специалистов европейского уровня
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Михаил Боярский назвал увольнение Станислава Черчесова правильным решением

Михаил Боярский назвал увольнение Станислава Черчесова правильным решением

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Актер и певец Михаил Боярский прокомментировал в эфире Радио "Комсомольская правда" увольнение Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России по футболу.

- Это решение правильное, но за ним должно последовать следующее решение. Кого назначат на его место. Виноваты и тренер, и команда – они одно целое. Все отказываются, это расстрельная должность. Потому что в ближайшей перспективе никаких серьезных изменений быть не может, — сказал он KP.Ru.

Артист добавил, что России необходимо воспитывать качественных отечественных тренеров. По мнению Боярского, сейчас есть специалисты, которые соответствуют уровню российского чемпионата, а уровню европейских — нет.

Напомним, 8 июля Российский футбольный союз (РФС) совместно с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым принял решение о расторжении контракта со специалистом и его тренерским штабом. Организация в ближайшее время начнет работу по поиску кандидатов на эти позиции.

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