Попова: около 66% случаев заражения коронавирусом приходятся на штамм "дельта"

Анна Попова сообщила, что около 66% случаев заражения коронавирусом приходятся на штамм "дельта" Фото: Иван МАКЕЕВ

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России примерно 66 процентов случаев заражения коронавирусной инфекцией приходятся на штамм "дельта".

- Порядка 66% всех штаммов, которые мы выявляем вот в этом периоде, в июне, например, и в начале июля в РФ, - это штамм "дельта", остальная часть - это штамм "альфа", и штамм классический, вот именно он и есть, который к нам пришел, немножечко британского штамма и штаммы, которые не классифицируются так четко, но тоже в популяции мы выделяем, — сказала она в эфире телеканала "Россия-1".

Ранее Анна Попова заявила, что сейчас нет необходимости в более жестких ограничительных мерах и локдауне из-за коронавирусной инфекции. Она привела в пример алгоритм действий столичных властей, где наблюдался рост заболеваемости, но после предпринятых мер ситуация определенным образом стабилизировалась. Следовательно, ограничительные меры в паре с интенсивной вакцинацией, считает глава Роспотребнадзора.