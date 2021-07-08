Бесстрашная жительница Чехии сняла на видео, как разрушительный торнадо обрушился на ее дом

Чешка сняла на видео, как разрушительный торнадо обрушился на ее дом Фото: REUTERS

Жительница Чехии сняла вблизи торнадо, который разрушает ее дом. Видео было выложено в Сеть.

В начале ролика женщина снимает торнадо с балкона своего дома, пока вихрь крушит крыши близлежащих зданий. Чешка бурно комментирует на родном языке все происходящее.

Женщина вернулась в здание и закрыла дверь балкона, когда торнадо стал ближе к ее дому. После этого слышен непрерывный гул. В конце ролика чешка сняла окно с выбитым вихрем стеклом.

Напомним, на Южную Моравию, являющуюся частью территории Чехии, обрушился торнадо. Эпицентр редкого для Европы природного явления пришелся на районы городов Годонин и Бржецлав. По меньшей мере три человека погибли, более 300 жителям потребовалась медицинская помощь. Торнадо разрушил дома и постройки, повалил деревья, обрушил столбы линий электропередач. Более 30 тысяч семей до сих пор остаются без электричества.