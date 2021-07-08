В Швеции после взлета упал самолет

Недалеко от шведского города Эребру после взлета разбился самолета. На его борту находилось девять человек.

Как пишет издание Expressen со ссылкой на местные правоохранительные органы, в результате падения погибли несколько человек. По данным спасательных служб, после падения авиасудно загорелось.

- Это небольшой винтовой самолет, в котором находилось девять человек, включая восемь парашютистов и пилота, — рассказал пресс-атташе Морского и воздушного спасательного центра Карл-Йохан Линде.

Напомним, 6 июля пассажирское авиасудно Ан-26 потерпело крушение недалеко от поселка Палана в Камчатском крае. На борту самолета находились 28 человек, никто из них не выжил. К данному часу спасатели нашли тела 19 жертв трагедии. По предварительной версии, причиной крушения самолета стал сильный боковой ветер.