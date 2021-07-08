Попова: случаи реинфекции коронавирусом в России не превышают 1%

Анна Попова сообщила, что случаи повторного заражения коронавирусом в России не превышают 1% Фото: Иван МАКЕЕВ

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что случаи повторного заражения коронавирусной инфекцией в России не превышают 1 процента.

- Врачи, которые занимаются непосредственно людьми, считающими, что они переболевают второй раз или третий раз, первое, что говорят, — надо разбираться с тем, а как поставили диагноз там год назад или полтора. Могут быть особенности. Но в любом случае, даже если принять, что там, где два раза такой диагноз появился, то количество таких людей минимально, тоже вокруг 1%, не больше, — сообщила Попова в эфире телеканала "Россия-1".

Ранее Анна Попова рассказала, что в России примерно 66 процентов случаев заражения коронавирусной инфекцией приходятся на штамм "дельта". Остальная часть случаев приходится на классический вариант и штамм "альфа".

До этого Попова заявила, что сейчас нет необходимости в более жестких ограничительных мерах и локдауне из-за коронавирусной инфекции. Попова заявила, что сейчас нет необходимости в более жестких ограничительных мерах и локдауне из-за коронавирусной инфекции. Следовательно, ограничительные меры в паре с интенсивной вакцинацией, считает глава Роспотребнадзора.