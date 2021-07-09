Минприроды подготовило законопроект о поправках в КоАП Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В России собираются ввести новые штрафы за загрязнение воздуха. Министерство природных ресурсов и экологии подготовило законопроект о соответствующих поправках в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), в которых будет указана ответственность за нарушение обязательных требований по квотированию выбросов, загрязняющих воздух, в частности за недопуск на предприятия, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду.

За подобные нарушения должностных лиц предлагается наказывать штрафом в размере 20 тысяч рублей, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц — 200 тысяч, а повторное нарушение будет грозить штрафом до 500 тысяч рублей. Об этом сообщает газета «Известия», редакция которой ознакомилась с документом и пояснительной записке к нему.

Отмечается, что эту инициативу готовы поддержать в комитете Госдумы по экологии и охране окружающей среды. Законопроект также поддерживают эксперты. Они подчеркивают, что наказание не должно быть декларативным.

Напомним, как писал сайт kp.ru, доля болезней, вызванных загрязнением окружающей среды, в разных регионах России составляет от 15% до 35%.

Ранее ужесточить наказание для тех, кто осознанно загрязняет природу, предложила член общественной палаты и правозащитница Светлана Разворотнева.