При крушении самолета в Швеции погибли девять человек

Небольшой самолет упал вскоре после взлета с аэродрома в Эребру Фото: REUTERS

К этому часу стало известно, что погибли все девять человек, которые находились на борту разбившегося в Швеции небольшого самолета. Об этом сообщает газета Aftonbladet со ссылкой на местную полицию. Уточняется, что самолет упал всего в нескольких сотнях метров от взлетно-посадочной полосы.

Напомним, как писал сайт kp.ru, крушение произошло недалеко от шведского города Эребру в четверг, 8 июля. Ранее сообщалось, что небольшой винтовой самолет, на борту которого находились девять человек – восемь парашютистов и пилот – упал вскоре после взлета с аэродрома. После удара о землю он загорелся. Пожар потушили достаточно быстро.

Причины и обстоятельства крушения воздушного судна только предстоит выяснить, авиационные власти страны начали расследование. Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен выразил глубокие соболезнования родным и близким жертв авиакатастрофы.