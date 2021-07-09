Спецпредставитель президента США по климату посетит Россию 12-15 июля

Спецпредставитель президента США по вопросам климата Джон Керри Фото: REUTERS

Через несколько дней Москву посетит спецпредставитель президента США Джозефа Байдена по вопросам климата Джон Керри, который во времена президентства Барака Обамы занимал должность госсекретаря. О предстоящем визите Керри в Россию сообщила пресс-служба госдепартамента. Уточняется, что эта поездка запланирована на 12-15 июля.

«Специальный представитель президента по климату Джон Керри посетит Москву с 12 по 15 июля для встреч с российскими официальными лицами и обсуждения различных путей расширения глобальных климатических амбиций», - говорится в сообщении американского внешнеполитического ведомства.

Как писал сайт kp.ru, на апрельском саммите по климату президент России Владимир Путин призвал все страны совместно решать проблемы глобального климатического кризиса, а также заявил о готовности сотрудничать с иностранными компаниями, которые будут инвестировать в чистые технологии в России. Позже эта тема обсуждалась на июньской встрече Путина с Байденом в Женеве.

Напомним, встреча президентов двух стран в Женеве состоялась 16 июня. После саммита оба лидера государств пообщались с журналистами, и каждый из них представил свое видение итогов этих переговоров.

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