Последние новости на утро 9 июля 2021: Путин отменил запрет чартерных полетов на курорты Египта

«КП» – о последних новостях на утро 9 июля 2021 года Фото: Александр КОЦ

Последние новости на утро 9 июля 2021 года. Президент России Владимир Путин накануне отменил указ, запрещающий чартерные полеты на египетские курорты. Этот указ разрешал только регулярные воздушные перевозки в Каир, а также служебные авиаперевозки в Египет. Также туроператорам было рекомендовано не продавать туры на курорты этой страны. Эти ограничения также отменены.

Министерство внутренних дел России разработало законопроект, который предусматривает изменение правил пребывания мигрантов в нашей стране, а также отмену временного разрешения на проживание – документа, позволяющего иностранным гражданам проживать и работать в России в течение трех лет.

Кроме того, мигрантов, которые нарушили срок или условия пребывания в нашей стране, будут вносить в специальный контрольный список МВД. Ранее сообщалось, что зарубежных граждан при въезде в Россию обяжут подписывать «соглашение о лояльности». Как пояснили в пресс-центре МВД, такое нововведение в российское законодательство предусмотрено концепцией проекта нового федерального закона в сфере миграции.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что случаи повторного заражения коронавирусом в России не превышают одного процента. По ее словам, около 66% всех штаммов, которые специалисты ведомства выявляют в последнее время, – это штамм «дельта», остальная часть случаев приходится на классический вариант и штамм «альфа».

К слову, в Забайкальском крае, где с середины июня растет заболеваемость коронавирусом, решили ужесточить ограничения из-за ухудшившейся ситуации с этой инфекцией. В частности, вводится запрет на любые массовые мероприятия.

Тем временем на Гаити продолжаются поиски убийц президента страны Жовенеля Моиза. По данным следствия, в состав напавшей на его резиденцию в Порт-о-Пренсе вооруженной группы входили по меньшей мере 28 человек, причем все – иностранцы: как минимум 26 граждан Колумбии и два американца гаитянского происхождения.