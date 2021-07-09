11 подозреваемых в убийстве президента Гаити арестованы в посольстве Тайваня

Жовенель Моиз Фото: REUTERS

Подозреваемых в убийстве президента в Гаити Жовенеля Моиза были арестованы в республике на территории посольства Тайваня. О задержании сообщили в дипмиссии, уточнив, что было задержано 11 подозреваемых.

«Будучи на протяжении долгого времени верным другом и надежным партнером Республики Гаити, посольство безотлагательно дало свое согласие и позволило полицейским провести операцию по поиску (подозреваемых)…», - заявили в дипмиссии.

Как писал сайт kp.ru, накануне полиция Гаити сообщила, что в убийстве Моиза участвовали по меньшей мере 28 человек, причем все они были иностранцами. Согласно их данным, 26 преступников были гражданами Колумбии и два американца. Ранее четверо убийц главы республики были ликвидированы, шестеро задержаны.

Напомним, в минувшую среду, 7 июля, стало известно о том, что Моиз был застрелен неизвестными в своей резиденции. Премьер-министр страны Клод Жозеф заявил, что на резиденцию главы республики напали. Как он уточнил, в результате нападения пострадала и жена президента. Власти республики объявили военное положение.