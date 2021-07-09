Премьер Украины считает, что "Северный поток - 2" не будет завершен Фото: REUTERS

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сомневается, что проект газопровода «Северный поток - 2» будет завершен.

«Слухи о том, что «Северный поток - 2» завершен, или будет завершен, они, на самом деле, сегодня беспочвенны», - полагает глава украинского правительства.

Как считает украинский премьер, вопрос о строительстве газопровода лежит в плоскости общей позиции европейских партнеров Киева. По его мнению, Украина сможет договориться о компенсации экономических потерь, если трубопровод будет запущен. При этом он полагает, что этот проект совсем не об экономике, а о политике и нацбезопасности.

«Конечно, экономически мы всегда сможем с партнерами договориться о взаимозамещении определенных экономических потерь, но «Северный поток - 2» - это не об экономике, а о политике, об угрозах национальной безопасности ряда стран Европы», - заявил украинский премьер-министр.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал газопровод «оружием» против незалежной и европейских стран, а также обещал обсудить этот вопрос с канцлером Германии Ангелой Меркель, которая ни раз говорила, что немецкая сторона выступает за проект, и не изменит своей позиции по «Северному потоку - 2».