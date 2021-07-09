Далай-лама рассказал, сколько часов сна необходимо для здоровья

Далай-лама XIV Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Далай-лама XIV, которому 6 июля исполнилось 86 лет, сообщил, что благодаря дружескому отношению и пожеланиям многих людей, собирается прожить по меньшей мере до 110-113 лет, а также рассказал, сколько часов сна в сутки необходимо для здоровья.

По его словам, необходимо понимать, что если «наш ум возмущен, обеспокоен различными эмоциями», то все это будет влиять и на физическое состояние. В пример он привел повышение кровяного давления, из-за которого человек не сможет спокойно уснуть.

«Спокойный ум» духовный лидер буддистов назвал ключевым фактором для здоровья тела. «Если говорить обо мне, то, поскольку мой ум пребывает в покое, каждую ночь я сплю очень спокойно и глубоко 9 часов. Такой сон имеет большое значение», - рассказал он в ходе онлайн-встречи с индийскими медиками, видеозапись которой обнародовал фонд "Сохраним Тибет".

Он также вспомнил, как один из политиков сообщил ему, что спит только 4-5 часов в день и желал бы больше. «Даже для политиков и предпринимателей достаточный, крепкий и спокойный сон необходим – он оказывает положительное влияние на состояние ума и функционирование всех элементов тела», - отметил Далай-лама.

Духовный лидер буддистов рассказал, что сам ежедневно после крепкого 9-часового сна несколько часов посвящает медитации. «Неважно, какие проблемы я вижу, мой ум остается в покое», - сообщил он, указав на необходимость для ментального и физического здоровья.