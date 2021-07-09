Суд Киева продлил домашний арест Медведчуку до сентября 2021

Суд Киева продлил домашний арест Медведчуку до 9 сентября 2021 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Суд Киева продлил домашний арест лидера украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчука до 7 сентября текущего года. Решение огласил следственный судья Сергей Вовк.

Обвинение просило продлить круглосуточный домашний арест политика до 9 сентября.

«Суд постановил ходатайство прокурора… о продлении срока меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста относительно подозреваемого Медведчука удовлетворить, продлить срок… до 7 сентября 2021 года включительно», - заявил судья в ходе заседание, которое вел «Первый независимый».

Медведчук продление срока домашнего ареста назвал несправедливым.

Напомним, 13 мая киевский суд поместил Медведчука под домашний арест по делу о государственной измене. Сам депутата украинской Верховной рады назвал все обвинения в свой адрес со стороны Службы безопасности Украины «политической расправой». Как сообщал сайт kp.ru, позже политик выиграл суд у советника главы министерства внутренних дел незалежной Зоряна Шкиряка относительно защиты чести и достоинства, а также обратился в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобой на политическое преследование со стороны Украины, сообщив о нарушении своих прав.