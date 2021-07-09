Задержанные американцы заявили, что целью нападения на президента Гаити был его арест

Жовенель Моиз Фото: REUTERS

В ходе допроса американцы, задержанные в Гаити по делу об убийстве президента республики Жовенеля Моиза, сообщили, что перед наемниками не ставилась задача физического уничтожения главы государства.

Как передает местная газета Nouvelliste со ссылкой на участвующего в следствии судью, среди задержанных подозреваемых два американца гаитянского происхождения – Джеймс Солаж и Жозеф Венсан, которые заявили, что речь шла о задержании политика.

«Они сказали, что были переводчиками. Целью наемников было арестовать президента Моиза по ордеру следственного судьи, а не убивать его», - приводит издание слова судьи Клеман Ноэль.

Уточняется, что Солаж сообщил, что «нашел эту работу в интернете», и прибыл в Гаити месяц назад, а наемники приехали в страну три месяца назад.

Судья также рассказал о результатах обыска автомобилей, принадлежащих предполагаемым убийцам. Как он сообщил, кроме огнестрельного оружия и денег там обнаружили сервер камеры видеонаблюдения, установленной в доме президента, и чековую книжку его супруги.

Как писал сайт kp.ru, полиция Гаити заявила, что в убийстве Моиза участвовали по меньшей мере 28 человек, причем все они были иностранцами. Согласно приведенным данным, 26 преступников были гражданами Колумбии и два американца. Накануне 11 подозреваемых были арестованы в посольстве Тайваня, ранее четверо предполагаемых убийц были ликвидированы, а шестеро задержаны.

Напомним, Моиз был застрелен неизвестными в своей резиденции. Премьер-министр страны Клод Жозеф уточнил, в результате нападения на резиденцию главы республики пострадала и жена президента. Власти объявили военное положение.