Киргизский пограничник погиб в результате перестрелки на границе с Таджикистаном Фото: REUTERS

В минувший четверг, 8 июля, киргизский военнослужащий погиб в ходе перестрелки, произошедшей на границе с Таджикистаном. Об этом сообщила пресс-служба Пограничной службы Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии.

«В результате вооруженного нападения таджикских пограничников на пограничный наряд Кыргызской Республики погиб военнослужащий», - говорится в заявлении, где уточняется, что на данный момент «обстоятельства гибели пограничника выясняются».

Как заявляет пресс-служба погранслужбы, по предварительным данным, с таджикской стороны также имеются погибшие и раненые. На месте инцидента находятся начальник управления Пограничной службы ГКНБ республики по Баткенской области и руководители силовых структур. «Пограничные представители Кыргызской Республики и Республики Таджикистан продолжают проводить разбирательство по данному факту», - отмечают в сообщении.

Согласно приведенным данным, перестрелка между пограничниками произошла в районе перевала Чашмагильдан. В Киргизии заявляют, что киргизские военнослужащие подверглись «внезапному нападению» со стороны таджикских пограничников.

Напомним, в конце апреля на границе Киргизии и Таджикистана разгорелся конфликт между местными жителями, который перерос в вооружённое противостояние. В результате погибли по меньшей мере несколько десятков человек, более 200 получили ранения. В начале июня Киргизия заявила, что Таджикистан нарушил достигнутые ранее договоренности по государственной границе, однако позже стороны отвели свои войска от линии государственной границы.