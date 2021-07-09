Лавров 12 июля 2021 встретится со спецпредставителем президента США по вопросам климата

Сергей Лавров Фото: REUTERS

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в понедельник, 12 июля, проведет встречу со спецпредставителем президента США по вопросам климата Джоном Керри. Об этом в пятницу, 9 июля, в ходе брифинга сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, уточнив, что встреча состоится в Москве.

«12 июля состоится встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова со спецпредставителем президента США по вопросам климата Керри в рамках его рабочего визита в Москву», - сказала дипломат.

Кроме того, представитель внешнеполитического ведомства рассказала, что в период с 13 по 14 июля Лавров примет участие в заседании Совет министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества (СМИД ШОС), которое пройдет в Душанбе, а 15-16 июля глава МИД РФ прибудет с рабочим визитом в Ташкент.