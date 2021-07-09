МИД РФ: Россия и ОДКБ не допустят агрессии на таджикско-афганской границе

Россия пообещала не допустить агрессии на таджикско-афганской границе Фото: REUTERS

Россия и Организация договора о коллективной безопасности предпримут решительные действия, чтобы не допустить агрессии и провокаций на границе Таджикистана и Афганистана, заявила журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Москва отмечает стремительное нарастание напряженности на таджикско-афганской границе и призывает стороны афганского конфликта не допустить его распространения за пределы страны, сообщила дипломат. Она предупредила, что в случае необходимости Россия примет необходимые меры для сдерживания территориальных провокаций.

По словам Захаровой, боевики движения «Талибан»*(запрещено в России) контролируют около 2/3 границы Таджикистана с Афганистаном.

Как писал сайт kp.ru, накануне талибы* вывесили флаг свой флаг на таджикско-афганской границе.

В ночь на 5 июля 2021 афганские пограничники отдали свой КПП, в результате 312 военных перешли в Таджикистан. В настоящее время правительство Афганистана борется с талибами*, завладевшими большими территориями. Конфликт идет на фоне вывода войск НАТО из страны.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия будет делать все возможное, чтобы защитить своих союзников от угрозы из Афганистана, в том числе при необходимости использовать военную базу в Таджикистане. Министр напомнил, что накануне российский лидер Владимир Путин провел беседы со своими коллегами из Таджикистана и Узбекистана. Глава государства находится в контакте и с другими центральноазиатскими лидерами по данной ситуации.

*«Талибан» – запрещенная в России радикальная экстремистская организация.