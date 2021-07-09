Банки рассказали о новой схеме мошенничества с "бонусами за вакцинацию" Фото: REUTERS

Представители банков рассказали о новой схеме мошенничества при вакцинации от коронавирусной инфекции.

Как сообщается, мошенники выкладывают в интернет объявления о начислении бонусов за сделанную прививку от коронавируса в размере пяти тысяч рублей с целью заполучить данные о банковской карты и украсть деньги со счетов граждан. Данную схему уже выявили в Газпромбанке и ВТБ.

В «Лаборатории Касперского» призвали россиян быть бдительными и не поддаваться на уловки злоумышленников.

«Человеку якобы от имени банка предлагают выплату или бонус за прививку от коронавируса. Если пользователь переходит по ссылке в объявлении, он попадает на страничку, где его просят ввести персональные данные (ФИО, номер телефона) и данные банковской карты, которые затем уходят злоумышленникам», - приводит РБК слова контент-аналитика «Лаборатории Касперского» Антона Яценко.

Напомним, ранее Минэк предупредил россиян о возникновении новых схем по отъему жилья. Глава ведомства указал на нечеткость критериев в законе о продаже жилья обанкротившегося должника.