Захарова: Россия обеспокоена задержанием иностранцев в связи с убийством президента Гаити

Захарова заявила, что Россия обеспокоена задержанием иностранцев в связи с убийством президента Гаити Фото: Иван МАКЕЕВ

Россия обеспокоена информацией о задержании иностранных граждан в связи с убийством президента Гаити Жовенеля Моиза, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Информация о задержании иностранцев, среди которых как минимум двое граждан США, вызывает у нас обеспокоенность. Сугубо внутренний конфликт пытаются использовать в своих узкокорыстных интересах внешние силы. Выражаем надежду, что гаитянские правоохранительные органы разберутся и найдут исполнителей и заказчиков этого убийства», – сказал дипломат на брифинге.

Захарова назвала случившееся «наглым и демонстративным» убийством, свидетельствующим о нестабильности в Гаити. Она обратила внимание, что США отказались комментировать задержание своих граждан в связи с убийством Моиза. «Удивляет, что когда речь идет о мифических российских хакерах, то Вашингтон более разговорчив и тут же выносит обвинительные заключения и вводит санкции», – отметила представитель российского МИД.

Как писал сайт kp.ru, Жовенель Моиз был застрелен неизвестными в своей резиденции в среду, 7 июля. Премьер страны Клод Жозеф рассказал, что на президентскую резиденцию в Порт-о-Пренсе напали вооруженные автоматами люди, которые говорили на испанском и английском языках. В результате нападения пострадала и жена президента Мартин Моиз, женщина находится в критическом состоянии. Ранее сообщалось, что в Моиза стреляли из оружия калибром 5,56 и 9 миллиметров, в него попало 12 пуль.