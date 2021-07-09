Дипломат напомнил о простом способе получить визу Египта для россиян

Россияне, которые собираются посетить Египет, могут получить визу прямо в аэропорту по прилете в страну. Об этом напомнил советник египетского посольства в Москве Ахмад Абд-Элмуиз.

Как сообщил дипломат, египетское посольство и консульство принимают граждан России, однако из-за пандемии необходимо записаться на прием заранее на сайте дипмиссии. «Мы работаем регулярно и готовы предоставить любое количество виз», - приводит РИА Новости слова советника.

Абд-Элмуиз также напомнил, что привитым «Спутником V» гражданам не требуется справка с отрицательным ПЦР-тестом, а только необходим сертификат, подтверждающий получение двух компонентов вакцины.

«От граждан, которые не получили вакцину, требуется одно из двух: либо тест ПЦР, проведенный в течение 72 часов, либо тест ПЦР, проведенный в аэропортах в Египте, в таком случае требуется карантин несколько часов до получения результатов анализа. Если анализ отрицательный, проблем не будет», - заявил дипломат.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин отменил указ, запрещающий чартерные полеты на египетские курорты. Теперь разрешены регулярные воздушные перевозки в Каир, а также служебные авиаперевозки в Египет.