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Общество9 июля 2021 11:00

Михаил Дегтярев с Игорем Шуваловым обсудили создание комфортной городской среды

В повестке встречи представителей власти и общественности стояли вопросы создания межуниверситетского кампуса и улучшения работы общественного транспорта
Олег ОРЛОВ
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«Новое лицо» может появиться у Хабаровска при сотрудничестве краевых властей и госкорпорации «ВЭБ.РФ». Фото: правительство Хабаровского края

«Новое лицо» может появиться у Хабаровска при сотрудничестве краевых властей и госкорпорации «ВЭБ.РФ». Фото: правительство Хабаровского края

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев встретился с председателем государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Игорем Шуваловым.

Задача госкорпорации - способствовать долгосрочному экономическому развитию регионов России. В Хабаровске Игорь Шувалов заинтересовался аспектами социально-экономического развития города и возможностью участия группы ВЭБ.РФ в этих инициативах.

- Наша цель – развитие городской среды, и для ее достижения мы намерены сотрудничать с лучшими специалистами по разработке проектов государственно-частного партнерства, – отметил Михаил Дегтярев.

Свое видение комфортного городского пространства Михаилу Дегтяреву и Игорю Шувалову изложили хабаровские урбанисты и блогеры. Одним из основных в дискуссии стал вопрос создания межуниверситетского кампуса в Хабаровске. С этой инициативой ранее выступал Михаил Дегтярев. Идею постепенно начали реализовывать – к примеру, под кампус уже определен земельный участок.

Кроме этого участники встречи обсудили перспективы развития городского общественного транспорта и создания культурного комплекса с филиалом Пушкинского музея.