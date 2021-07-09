Роспотребнадзор: россияне привозят дельта-штамм из Европы, США и с Мальдив

Россияне привозят дельта-штамм из Европы, США и с Мальдив Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Россияне, которые возвращаются в РФ с штаммом коронавируса «Дельта», привозят его из Европы, Соединенных Штатов и с Мальдив, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью телеведущей Наиле Аскер-заде.

«Штамм «Дельта» – это хороший отдых на Мальдивах, это несколько европейских стран и США», – сообщила Попова в интервью, фрагмент которого размещен в Telegram-канале телеведущей.

Как отметила руководитель Роспотребнадзора, в Европе распространение штамма «Дельта» достигло уже от 70 до 90% среди всех вариантов коронавируса.

Ранее Попова сообщила, что в России примерно 66%случаев заражения коронавирусной инфекцией приходятся на штамм «Дельта».

Она также заявляла, что сейчас нет необходимости в более жестких ограничительных мерах и локдауне из-за коронавирусной инфекции. Попова привела в пример алгоритм действий столичных властей, где наблюдался рост заболеваемости, но после предпринятых мер ситуация определенным образом стабилизировалась.

Сайт kp.ru писал, насколько опасен штамм «Дельта плюс» и защищают ли от него вакцины.