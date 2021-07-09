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Происшествия9 июля 2021 11:24

Видео задержания боевика ИГ* под Москвой опубликовал СК

Он признался, что найденная у него взрывчатка предназначалась для совершения теракта в России
Абдулла ШАКИРОВ
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Под Москвой по подозрению в подготовке теракта задержали боевика ИГ*

Под Москвой по подозрению в подготовке теракта задержали боевика ИГ*

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следственный комитет России опубликовал видеозапись задержания в Подмосковье боевика ИГИЛ*, подозреваемого в подготовке теракта.

Ролик размещен в You-Tube-канале ведомства. При обыске у задержанного нашли взрывчатку. Подозреваемый признался, что она предназначалась для совершения теракта на территории России.

Как писал сайт kp.ru, в пятницу, 9 июля, под Москвой по подозрению в подготовке теракта был задержан приезжий из соседней республики. Подозреваемый, находясь на территории Подмосковья, по собственной инициативе вступил в ИГИЛ*, а в июне разработал план по совершению теракта на территории московского региона. СК заявляет, что с этой целью преступник приобрел инструменты и оборудование, которые необходимы для изготовления взрывчатых веществ.

Напомним, накануне ФСБ задержала членов террористической организации в Пензе, Уфе и Челябинске.

*«Исламское государство» (ИГИЛ)– запрещенная в России террористическая группировка.

В Московской области задержан подозреваемый в подготовке теракта