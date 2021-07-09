Видео задержания боевика ИГ* под Москвой опубликовал СК

Под Москвой по подозрению в подготовке теракта задержали боевика ИГ* Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следственный комитет России опубликовал видеозапись задержания в Подмосковье боевика ИГИЛ*, подозреваемого в подготовке теракта.

Ролик размещен в You-Tube-канале ведомства. При обыске у задержанного нашли взрывчатку. Подозреваемый признался, что она предназначалась для совершения теракта на территории России.

Как писал сайт kp.ru, в пятницу, 9 июля, под Москвой по подозрению в подготовке теракта был задержан приезжий из соседней республики. Подозреваемый, находясь на территории Подмосковья, по собственной инициативе вступил в ИГИЛ*, а в июне разработал план по совершению теракта на территории московского региона. СК заявляет, что с этой целью преступник приобрел инструменты и оборудование, которые необходимы для изготовления взрывчатых веществ.

Напомним, накануне ФСБ задержала членов террористической организации в Пензе, Уфе и Челябинске.

*«Исламское государство» (ИГИЛ)– запрещенная в России террористическая группировка.