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Здоровье9 июля 2021 11:48

МИД КНР выступил против политизации вакцин от коронавируса

В министерстве считают неприемлемым заявление Франции о непризнании вакцин России и Китая
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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МИД КНР выступил против политизации вакцин от коронавируса

МИД КНР выступил против политизации вакцин от коронавируса

Фото: REUTERS

Пекин выступает против политизации вакцин от коронавирусной инфекции, поэтому считает неприемлемым заявление госсекретаря при Министерстве иностранных дел Франции Клемана Бона о непризнании разработанных и произведенных в Китае и России препаратов от COVID-19. Такое заявление сделал официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

«Мы решительно против политизации вопросов, связанных с вакцинами … Эти вопросы не должны становиться объектом политического вмешательства, тем более их нельзя использовать с целью политических фабрикаций», - заявил дипломат.

Вэньбинь отметил, что в условиях пандемии государства должны стремиться к солидарности, а не сеять раздор и усиливать противоречия, подчеркнув, что признанием препаратов должны заниматься ведомства, курирующие вопросы фармацевтики.

Напомним, ранее госсекретарь при МИД Франции заявил, что на территории страны граждане должны получать только те вакцины, в действенности которых уверены французские власти, а таких, по его словам, всего четыре, и в этот список не входят китайские и российские препараты.