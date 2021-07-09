В Тюменской области больше девяти тысяч многодетных семей обеспечены бесплатными земельными участками

Программа по предоставлению многодетным семьям бесплатных земельных участков действует в Тюменской области с 2011 года. Из 13 789 семей, включенных в очередь, земельными участками обеспечены 9 197 семей. Ещё 229 семей получили социальную выплату взамен земельного участка — такая возможность у многодетных родителей появилась с середины 2020 года. За январь-июнь 2021 года земельные наделы в собственность бесплатно получили 152 многодетные семьи, соцвыплату — 60 семей.

Напомним, многодетные семьи имеют право приобрести бесплатно садовый земельный участок либо земельный участок для индивидуального жилищного строительства при одновременном соблюдении нескольких важных условий.

Так, оба родителя (а в семье с одним родителем — только этот родитель) должны проживать в Тюменской области не менее 5 лет. Такой «ценз оседлости» помогает в первую очередь предоставлять участки тем гражданам, которые много лет жили и работали в регионе. В Тюменской области в этот срок также включается и проживание в Ханты-Мансийском или Ямало-Ненецком автономных округах.

Также многодетная семья должна состоять на учёте как нуждающаяся в улучшении жилищных условий. Решение об отнесении семьи к этой категории принимает орган местного самоуправления.

И, конечно, на момент подачи заявления в семье должно быть трое и более детей не старше 18 лет, а вся семья — проживать по месту жительства.

Вчера Александр Моор на своей странице «ВКонтакте» рассказал об одной из таких семей. Супругах Якове и Марии Олефировых, а также их детях: Александре, Анне и маленьком Ване. При рождении младшего сына Яков и Мария получили региональный материнский капитал. 100 тысяч рублей потратили на частичное погашение ипотеки.

«Повышенный на областном уровне материнский капитал на третьего и последующих детей получили уже 4000 тюменских семей. Эта помощь предусмотрена региональным проектом «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография», - отметил губернатор. - Крепкая, финансово независимая семья - это то, к чему мы должны стремиться. Уверен, что в народной программе «Единой России», предложения в которую может внести любой желающий, поддержке семей с детьми уделят особенное внимание. Акцент будет сделан, в том числе, на строительство новых детских садов и школ, повышении качества среднего и высшего образования, возможности трудоустройства выпускников».