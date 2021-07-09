Депутат Сухарев предложил размещать на аптечных кассах перечень лекарств от коронавируса

В Госдуме предложили размещать на аптечных кассах перечень лекарств от COVID-19 Фото: Мария ЛЕНЦ

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил размещать в зоне аптечных касс перечень препаратов, рекомендованных Минздравом для лечения коронавирусной инфекции. Соответствующий документ он направила на имя Михаила Мурашко.

В своем обращении политик отметил, что в условиях пандемии для россиян был составлен перечень медикаментов, которые помогают эффективно бороться с коронавирусом, однако некоторые работники аптек могут советовать покупателям выбирать аналоги эффективных лекарств или вовсе другие лекарственные средства. В результате, это может привести к ухудшению состояния ряда пациентов.

«В связи с этим прошу Вас рассмотреть возможность обязать аптечные сети размещать в зонах касс информацию, содержащую текущий перечень лекарственных средств, рекомендованных Минздравом для лечения COVID-19», — цитирует текст обращения RT.

Напомним, на этой неделе Минздрав утвердил еще один препарат для лечения коронавируса у беременных или недавно родивших пациенток. Однако, как уточнили в ведомстве его применение допустимо только при тяжелом течении болезни, передает телеканал «360».

Добавим, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала к максимальной вакцинации в России. Она отметила, что для эффективного противостояния эпидемии необходимо привить все население, пишет ФАН.