В Липецкой области первую дозу вакцины уже получили почти 250 тысяч человек

Фото: липецкаяобласть.рф

Губернатор пояснил, что область является одним из лидеров в России по темпам вакцинации. В настоящее время регион занимает пятую позицию в рейтинге вакцинации населения в стране. Первой дозой вакцины уже привиты более четверти населения.

Так, например, прошедшие сутки от COVID-19 было привито 7790 человек — первым компонентом, 1683 человека — вторым компонентом. Всего за сутки прививки сделали 9473 человека. Двукратно привито свыше ста шестидесяти тысяч человек, охвачено 17,7% взрослого населения. Каждые день первым компонентом вакцины прививаются в среднем по 4,5 тысячи человек.

Сделать прививку в Липецкой области можно в одном из тридцати шести стационарных пунктов вакцинации. Также работают сорок четыре мобильные бригады. Функционируют тринадцать мобильных прививочных пунктов. Пять таких точек размещены в торгово-развлекательных центрах. В общей сложности медицинский потенциал региона рассчитан на 10,5 тыс. вакцинаций в день. В область поставлено 279 092 комплектов Спутника-V (Гам Ковид Вак), 2430 комплектов Эпивак-Корона и 4680 комплектов Кови-Вак.

«У нас одна из лидирующих позиций в стране по уровню вакцинации. Мы надеемся, что именно вакцинация поможет нам отказаться от введения ограничений», - прокомментировал руководитель региона Игорь Артамонов ситуацию с вакцинацией липчан.