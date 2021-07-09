В России 9 июля 2021 выявлено 25 766 случаев заражения коронавирусом Фото: Иван МАКЕЕВ

В России за минувшие сутки выявили 25 766 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Такие данные приводит Оперативный штаб по борьбе с пандемией в пятницу, 9 июля.

Согласно приведенным данным, наибольшее число заразившихся выявили в Москве, где ежесуточный прирост за минувшие сутки составил 6 643. Второе место по количеству заболевших коронавирусной инфекцией у Московской области с показателем 2 545. Тройку замыкает Санкт-Петербург с 1 951 инфицированным.

Как сообщают в Оперштабе, за прошедшие 24 часа случаи заболевания COVID-19 зарегистрированы во всех в 85 российских регионах. При этом из инфицированных около 13 процентов не имели каких-либо клинических проявлений заболевания. Кроме того, за сутки зарегистрировали 726 летальных исхода, а полностью выздоровели 21 832 человек.

Таким образом, по состоянию на пятницу, 9 июля, общее число заболевших коронавирусом за все время пандемии в стране возросло до 5 733 218 человек. Жертвами инфекции стали 141 501 заболевших, а полностью выздоровели 5 165 087 пациента.