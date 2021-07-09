Захарова назвала смешными обвинения в миграционном кризисе в адрес Белоруссии Фото: REUTERS

Обвинения Белоруссии в том, что она якобы представляет миграционную угрозу для Европы, смешны и нелепы, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат отметила, что страны Европы сами спровоцировали «колоссальные миграционные проблемы» для европейского континента, совершив «крестовые походы» на Ближний Восток и в Северную Африку. После этого слышать «стенания Евросоюза» – смешно, сказала Захарова.

Как подчеркнула Захарова, Белоруссия – один из мировых лидеров в борьбе с торговлей людьми и нелегальными мигрантами. О достижениях Минска в этом вопросе на Западе сегодня забыли, заявила дипломат.

В пятницу, 9 июля, Литва приступила к установке заграждения на границе с Белоруссией с целью усиленного контроля за потоком нелегальных мигрантов. В начале июля 2021 Вильнюс объявил режим экстремальной ситуации из-за наплыва мигрантов из Белоруссии.

Ранее глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис предположил, что Минск использует нелегальных мигрантов как ответ Белоруссии на санкции, введенные Евросоюзом.

Сайт kp.ru разбирался, насколько эффективно стена на границе Литвы с Белоруссией защитит Европу от нелегальных мигрантов.