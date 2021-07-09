В России выявили максимальное со 2 января 2021 число новых случаев заражения коронавирусом за сутки Фото: Александр ГЛУЗ

В России за минувшие сутки зарегистрировали 25 766 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, что является максимальным показателем со 2 января текущего года, когда этот показатель составил 26 301. Такие данные приводит Оперативный штаб по борьбе с пандемией в пятницу, 9 июля.

Как писал сайт kp.ru, согласно приведенным данным, за прошедшие 24 часа случаи заражения зафиксировали во всех 85 российских регионах. При этом из инфицированных примерно 13 процентов не имели каких-либо клинических проявлений заболевания. Кроме того, за сутки сообщили о 726 летальных исхода, а полностью выздоровели 21 832 пациента.

Таким образом, по состоянию на пятницу, 9 июля 2021 года, общее число заразившихся COVID-19 за все время пандемии в стране возросло до 5 733 218 человек. Умерли от последствий инфекции 141 501 заболевших, а полностью выздоровели 5 165 087 человек.