Минздрав рекомендовал соблюдать повышенные меры осторожности 42 дня после вакцинации
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Вакцинированным от коронавируса россиянам следует соблюдать повышенные меры предосторожности в течение 42 дней, сказал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко на заседании координационного совета по борьбе с COVID-19.
Он отметил, что этот срок необходим для формирования полной защиты от COVID-19. В связи с этим Мурашко призвал не пренебрегать ношением масок и перчаток и ограничить пребывание в общественных местах.
Как писал сайт kp.ru, по словам Мурашко, в целом по России число вакцинированных первым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции приближается к 30 миллионам человек.
Тем временем, глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала привить от коронавирусной инфекции все населении России, отметив, что только таким образом можно стать самой передовой страной в борьбе с болезнью.
Напомним, накануне вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что за последнюю неделю темпы вакцинации от коронавирусной инфекции по России возросли в 1,8 раза.