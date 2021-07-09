Минздрав рекомендовал соблюдать повышенные меры осторожности 42 дня после вакцинации Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вакцинированным от коронавируса россиянам следует соблюдать повышенные меры предосторожности в течение 42 дней, сказал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко на заседании координационного совета по борьбе с COVID-19.

Он отметил, что этот срок необходим для формирования полной защиты от COVID-19. В связи с этим Мурашко призвал не пренебрегать ношением масок и перчаток и ограничить пребывание в общественных местах.

Как писал сайт kp.ru, по словам Мурашко, в целом по России число вакцинированных первым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции приближается к 30 миллионам человек.

Тем временем, глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала привить от коронавирусной инфекции все населении России, отметив, что только таким образом можно стать самой передовой страной в борьбе с болезнью.

Напомним, накануне вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что за последнюю неделю темпы вакцинации от коронавирусной инфекции по России возросли в 1,8 раза.