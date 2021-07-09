Попова сообщила о росте заражений коронавирусом в Центральном и Северо-Западном округах Фото: Иван МАКЕЕВ

Рост заболеваемости коронавирусом наблюдается сейчас в Центральном и Северо-Западном федеральном округах, сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.

Кроме того, число заболевших коронавирусом на этой неделе увеличилось в Дальневосточном федеральном округе. В целом же по России рост заболеваемости составил 17%, сказал глава ведомства.

Она отметила, что за последнюю неделю общая доля заразившихся в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге существенно снизилась, в то время как в остальных регионах заболеваемость выросла с 44% до 52%.

Как писал сайт kp.ru, в России за минувшие сутки выявили 25 766 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Наибольшее число заразившихся выявили в Москве, где ежесуточный прирост за минувшие сутки составил 6 643. Вместе с тем в стране выявили максимальное со 2 января 2021 число новых случаев заражения коронавирусом за сутки.