В 2021 году промышленное производство в Тюменской области выросло на 9,5 процентов

За январь-май 2021 года индекс промышленного производства в Тюменской области вырос на 9,5 % по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. Таковы предварительные данные органов государственной статистики.

Рост промпроизводства в основном обеспечен развитием обрабатывающих отраслей – 122,1 %. По данному показателю Тюменская область заняла 7-е место среди российских регионов.

Наибольшие темпы роста в обработке отмечены в производстве химических веществ и химических продуктов – 169,6 %, прочих готовых изделий – 223,2 %, лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях – 171,4 %, мебели – 153,2 %, бумаги и бумажных изделий – 149,1 %, электрооборудования – 137,9 %, резиновых и пластмассовых изделий – 127,6 %, ремонте и монтаже машин и оборудования – 123,5 %, металлургическом производстве – 109,1 %, обработке древесины и производстве изделий из дерева – 108,4 %.

По значению общего индекса уровня промышленного производства Тюменская область занимает 29-е место среди регионов Российской Федерации.

Именно стабильный и динамичный рост промышленного производства позволяет Тюменской области эффективно отвечать на актуальные вызовы в экономике и социальной сфере, отметил глава региона Александр Моор.

«Мы продолжаем поддерживать множество инвестиционных проектов. Правительство Тюменской области работает вместе с действующими на территории региона крупными компаниями и предпринимательским сообществом над развитием инфраструктуры, созданием новых рабочих мест, повышением качества жизни наших земляков. Принимаемые в регионе системные меры по улучшению инвестиционного климата и облегчению условий для бизнеса дают позитивные результаты», – подчеркнул губернатор.