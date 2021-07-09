Попова ответила, существует ли «российский» штамм коронавируса Фото: Иван МАКЕЕВ

В России в больших агломерациях происходят изменения, свойственные большому количеству штаммов коронавируса, однако они не влияют на тяжесть и скорость передачи заболевания. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, отвечая на вопрос о существовании «российского штамма» COVID-19.

«Это характеристика того, что есть интенсивная передача в больших городах. Мы ее видим, можем оценивать и прогнозировать дальнейшее развитие», – сказала руководитель ведомства в эфире телеканала «Россия-24».

Как писал сайт kp.ru, ранее ученые допустили, что первый российский штамм коронавируса зародился в Санкт-Петербурге.

Между тем Попова рассказала, что в России пока не получили распространения вариант коронавируса «Дельта плюс» и так называемый штамм «эпсилон» («американский» вариант. Также она сообщила, что россияне привозят дельта-штамм из Европы, США и с Мальдив.