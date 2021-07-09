Глава АТОР об открытии Египта: «Мы ждем решение оперштаба по количеству рейсов»

Глава АТОР назвал условия посещения Египта россиянами Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Для российских туристов вновь стали доступны курорты Египта. Как отметил глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин, этого момента многие путешественники ждали пять лет.

«Открытие нового направления в Хургаду и Шарм-эль-Шейх туристы ждали больше пяти лет. Теперь мы ждем решение оперативного штаба по квотам и количеству рейсов и типам перевозки», — цитирует Горина телеканал «360».

Ка отметил глава АТОР, для поездки россиянам потребуется ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до вылета, или сертификат о вакцинации «Спутником V». Также при пересечении границы в аэропорту Хургады туристам необходимо будет оплатить визовый сбор в размере 25 долларов. В Шарм-эль-Шейхе его платить не нужно.

«И, конечно, нужна медицинская страховка, которая включает лечение от ковида, даже если человек болел. Это важнейший документ», — добавил Говорин.

Представитель одного из крупнейших туроператоров России Татьяна Жданова также добавила, что турагентства уже начали готовить пакетные предложения для россиян. Она заверила, что принимающая сторона сможет обеспечить отдыхающим комфортный и безопасный отдых.

«В отелях Египта соблюдаются правила безопасности для предотвращения распространения коронавируса. Там есть ковид-ограничения, как и в Турции, — за этим следит персонал. Во всех общественных местах установлены дозаторы с антисептиками, работники отелей ходят в масках. Возле бассейна и на пляже ношение маски не обязательно», - цитирует Жданову ФАН.

Напомним, ранее сообщалось, что цены на путевки в Турцию упали до 22 тысяч рублей. При этом спрос на отдых по этому направлению вырос на 55%, пишут «Известия».