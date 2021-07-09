Онищенко заявил, что вакцины от коронавируса эффективны против всех штаммов Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

Вакцины от коронавируса действуют одинаково эффективно против всех штаммов COVID-19, заявил первый заместитель комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

Приспосабливаясь к жизни в человеческой популяции, коронавирус начинает мутировать, становясь более заразным, сообщил он на брифинге. Тем не менее общая картина заболеваемости от этого принципиально не меняется, считает бывший санитарный врач России.

Он заявил, что все разговоры о падении эффективности вакцин при появлении того или иного штамма коронавируса – «это все лукавство». Самый главный принцип в этом вопросе это то, что вакцины действуют, подчеркнул Онищенко.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус высказал мнение, что новые штаммы коронавирусной инфекции побеждают в соревновании с вакцинами.

Между тем авторитетный журнал Nature опубликовал обзорную статью, посвященную российской вакцине «Спутник V». В ней собраны достаточно убедительные данные относительно того, что препарат эффективен и работает.