Депутат Бессераб прокомментировала идею отменить разрешение на временное проживание мигрантов в РФ

В Госдуме объяснили, зачем отменять разрешение на временное пребывание мигрантов в РФ Фото: Евгения ГУСЕВА

Законопроект, отменяющий разрешения на временное проживание иностранцев, поможет снизить уровень преступности. Такое мнение выразила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Политик добавила, что сейчас в России растет число преступлений, с участием мигрантов.

«Мы понимаем, что криминогенная обстановка может ухудшаться ввиду недостаточного контроля иностранных лиц Российской Федерацией из-за условий пребывания здесь, выполнения всех предписаний и норм, законодательства РФ, поэтому с профессиональной точки зрения нужно довериться тем, кто осуществляет контроль за правопорядком, и поддержать их в этом законопроекте», — цитирует Бессараб Газета.Ru.

Напомним, ранее в МВД предложили отменить разрешение на временное проживание для мигрантов. Взамен этому в ведомстве предложили ввести три режима: краткосрочное и долгосрочное, а также бессрочное проживание на территории РФ. Кроме того в МВД предложили создать реестр, куда будут вноситься данные о недобросовестных приглашенных лицах.