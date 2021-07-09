Юрист предупредил самозанятых россиян о штрафах

Самозанятым россиянам напомнили о штрафах Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Режим самозанятости имеет множество преимуществ, он позволяет экономить время и деньги, но также требует большой ответственности. Об этом напомнил адвокат, кандидат юридических наук Геннадий Нефедовский.

Эксперт отметил, что самозанятые обязаны самостоятельно перечислять налоги с дохода, иначе им грозят штрафы.

«В случае если налог не уплачен своевременно, штраф рассчитывается в виде пени за каждый календарный день просрочки — 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы задолженности», - цитирует адвоката NEWS.Ru.

Также специалист добавил, что санкции предусмотрены также для предпринимателей, не зарегистрировавших свою деятельность.

«Также возможны санкции в виде штрафа в размере неоплаченного НДФЛ; штрафа за отсутствие 3-НДФЛ — 5% от суммы налога; штрафа по статье 122 НК РФ — 20% от неоплаченного налога», - перечислил Нефедовский.

Чтобы избежать штрафов, адвокат посоветовал всем самозанятым тщательно изучить статью Федерального закона № 422 от 27 ноября 2018 года и не забывать о сроках уплаты налогов.