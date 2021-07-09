В командовании Sea Breeze опровергли связь учений с конфликтом в Донбассе Фото: REUTERS

Военные учения НАТО в Черном море Sea Breeze не связаны с эскалацией вооруженного конфликта на юго-востоке Украины, заявил на брифинге представитель командования учений, капитан ВМС США Стюарт Баумен.

Он отметил, что «любой украинский конфликт лежит вне сферы маневров Sea Breeze». По словам Баумена, в ближайшее время корабли НАТО не покинут акваторию Черного моря и примут участие в учениях на территории Болгарии.

Напомним, пресс-секретарь Министерства обороны Соединенных Штатов Америки Джон Кирби заявил, что Россия никак не препятствует проведению военных учений НАТО Sea Breeze 2021.

Тем временем, авиация Черноморского флота совместно с авиацией Южного военного округа провели учебно-боевые полеты над акваторией Черного моря на фоне маневров Sea Breeze. В учениях приняли участие более десяти самолетов. Черноморский флот задействовал многоцелевые истребители Су-30СМ и фронтовые бомбардировщики Су-24М, а Южный военный округ – истребители-бомбардировщики Су-34 и истребители-перехватчики Су-27.