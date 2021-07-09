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Политика9 июля 2021 15:11

В командовании Sea Breeze опровергли связь учений с конфликтом в Донбассе

Корабли НАТО в ближайшее время не покинут Черное море, заявил капитан ВМС США
Абдулла ШАКИРОВ
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В командовании Sea Breeze опровергли связь учений с конфликтом в Донбассе

В командовании Sea Breeze опровергли связь учений с конфликтом в Донбассе

Фото: REUTERS

Военные учения НАТО в Черном море Sea Breeze не связаны с эскалацией вооруженного конфликта на юго-востоке Украины, заявил на брифинге представитель командования учений, капитан ВМС США Стюарт Баумен.

Он отметил, что «любой украинский конфликт лежит вне сферы маневров Sea Breeze». По словам Баумена, в ближайшее время корабли НАТО не покинут акваторию Черного моря и примут участие в учениях на территории Болгарии.

Напомним, пресс-секретарь Министерства обороны Соединенных Штатов Америки Джон Кирби заявил, что Россия никак не препятствует проведению военных учений НАТО Sea Breeze 2021.

Тем временем, авиация Черноморского флота совместно с авиацией Южного военного округа провели учебно-боевые полеты над акваторией Черного моря на фоне маневров Sea Breeze. В учениях приняли участие более десяти самолетов. Черноморский флот задействовал многоцелевые истребители Су-30СМ и фронтовые бомбардировщики Су-24М, а Южный военный округ – истребители-бомбардировщики Су-34 и истребители-перехватчики Су-27.